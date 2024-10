India: Espulsione di sei diplomatici canadesi in un contesto di tensione bilaterale

14 Ottobre 2024_ Il governo indiano ha deciso di espellere sei diplomatici canadesi, che dovranno lasciare il Paese entro il 19 ottobre 2024. Questa misura arriva in un momento di crescente tensione tra India e Canada, con il ritiro dell'alto commissario canadese da parte di New Delhi. Tra i diplomatici espulsi ci sono figure chiave come il vice alto commissario e diversi primi segretari. La decisione è stata comunicata dal Ministero degli Affari Esteri indiano, come riportato da Sanmarg. Le relazioni tra i due Paesi sono attualmente tese, con preoccupazioni su questioni di sicurezza e diplomazia.