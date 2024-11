India: Estradizione di Anmol Bishnoi in corso per il caso di sparatoria

02 Novembre 2024_ La Crime Branch della polizia di Mumbai ha avviato il processo di estradizione per riportare Anmol Bishnoi, il fratello minore del noto gangster Lawrence Bishnoi, dagli Stati Uniti. Anmol è ricercato per il suo coinvolgimento in una sparatoria avvenuta davanti alla casa dell'attore Salman Khan. La polizia sta lavorando per garantire che il sospettato venga portato in India per affrontare le accuse. Lawrence Bishnoi è noto per la sua attività criminale e per i legami con il mondo del crimine organizzato in India. La notizia è stata riportata da Free Press Journal. La sparatoria ha suscitato grande attenzione mediatica, data la notorietà di Salman Khan, uno dei più celebri attori di Bollywood.