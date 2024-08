India: EuroGroup Laminations espande la sua presenza in India con un investimento strategico

03 Agosto 2024_ EuroGroup Laminations (EGLA), con sede a Milano, ha annunciato un investimento di 19,9 milioni di euro per acquisire una partecipazione in Kumar, un produttore indiano di statori e rotori per motori elettrici. Questo accordo permetterà all'azienda italiana di entrare nel mercato indiano, ampliando la sua portata nel settore automobilistico e industriale. EGLA, che già collabora con marchi come Volkswagen e Ford, prevede di completare l'accordo entro la fine dell'anno, ottenendo il controllo su Kumar. La notizia è stata riportata da energy.economictimes.indiatimes.com. Questo investimento rappresenta un passo significativo per EGLA, che mira a rafforzare la sua posizione nel mercato globale dei veicoli elettrici.