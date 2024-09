India: Fabbrica Originale apre un nuovo ristorante italiano a Kolkata

25 Settembre 2024_ Fabbrica Originale, un ristorante italiano fondato nel 2017, ha inaugurato una nuova sede a Park Street, Kolkata, arricchendo la scena gastronomica della città. Il ristorante, che unisce tradizione napoletana e modernità, offre un'esperienza culinaria immersiva con un banco pizza dal vivo e un menù che include specialità italiane come la Margherita Con Bufala e il Tiramisu. Con un design che richiama l'Europa e un'atmosfera accogliente, il nuovo locale può ospitare fino a 94 persone, offrendo un'ampia selezione di cocktail e vini italiani. La notizia è stata riportata da telegraphindia.com, evidenziando l'espansione della cultura culinaria italiana in India. Fabbrica Originale è già disponibile su piattaforme di consegna come Swiggy e Zomato, rendendo la cucina italiana accessibile a un pubblico più vasto.