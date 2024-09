India: Falguni e Shane Peacock portano un pezzo di Roma a New Delhi con il loro nuovo store

11 Settembre 2024_ I designer indiani Falguni e Shane Peacock, in collaborazione con Gauri Khan, hanno inaugurato il loro primo negozio di prêt a New...

11 Settembre 2024_ I designer indiani Falguni e Shane Peacock, in collaborazione con Gauri Khan, hanno inaugurato il loro primo negozio di prêt a New Delhi, ispirato alla Cappella Sistina di Roma. Il negozio, situato a The Dhan Mill, presenta un design che riflette l'arte e l'architettura romane, con elementi come affreschi personalizzati e un pavimento mosaico di 30.000 pezzi. Falguni ha condiviso che la loro recente visita a Roma ha influenzato profondamente il concetto del negozio, portando un tocco di eleganza europea nel loro lavoro. La notizia è stata riportata da thenodmag.com. Questo progetto rappresenta un significativo scambio culturale, unendo l'estetica italiana con la moda indiana contemporanea.