07 Agosto 2024_ Le iniziative del governo indiano per fornire cibo alle persone afflitte dalla fame stanno fallendo, con molti programmi che rimangono solo sulla carta. Nonostante gli sforzi, le misure adottate non riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati, lasciando molte persone in difficoltà. La situazione evidenzia una mancanza di implementazione efficace delle politiche alimentari, che dovrebbero garantire il sostentamento ai più vulnerabili. Questo fallimento solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e sull'efficacia delle politiche governative in materia di sicurezza alimentare. La notizia è riportata da Vartha Bharati. Le difficoltà nel garantire cibo a chi ne ha bisogno rappresentano una sfida significativa per il governo indiano, che deve affrontare la crescente crisi della fame nel paese.