India: Falsa immagine di frana in Kerala circola online

03 Agosto 2024_ Un'immagine di una frana è stata erroneamente condivisa come se fosse recente e proveniente da Wayanad, Kerala. La frana a Wayanad ha già causato 326 vittime, con circa 200 persone ancora disperse, mentre le operazioni di ricerca e soccorso continuano. Tuttavia, l'immagine in questione risale al 2001 e mostra una frana in El Salvador, scatenata da un terremoto. La notizia è stata riportata da Vartha Bharati, che ha confermato la veridicità della fonte dell'immagine. Questo episodio sottolinea l'importanza di verificare le informazioni prima di condividerle, specialmente in situazioni di emergenza.