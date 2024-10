India: Ferrero lancia Confetteria Raffaello sul mercato indiano

4 Ottobre 2024_ Ferrero India Private Limited ha annunciato il lancio della sua prelibatezza italiana, la Confetteria Raffaello, in India. Questo dolce, che combina un mandorla croccante con un ripieno cremoso e una copertura di wafer e cocco, è disponibile in eleganti confezioni moderne, perfette per i regali. Raffaello, originario della tradizione dolciaria italiana, è stato introdotto globalmente nel 1990 e rappresenta un simbolo di affetto e raffinatezza. La notizia è stata riportata da webindia123.com. Raffaello sarà disponibile in diverse dimensioni di confezione, rendendolo un'ottima scelta per ogni occasione, e si prevede che diventi un dolce molto amato in India.