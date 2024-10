India: Ferrero lancia Raffaello e punta sul mercato premium

03 Ottobre 2024_ Ferrero ha recentemente lanciato il suo cioccolato premium Raffaello in India, rispondendo alla crescente domanda di prodotti di alta qualità nel paese. Il Marketing Head per il Subcontinente Indiano, Zoher Kapuswala, ha sottolineato come il mercato indiano stia evolvendo verso esperienze di consumo più sofisticate, con un valore stimato di 2,21 miliardi di dollari nel 2024. Ferrero, noto per i suoi prodotti iconici come Kinder Joy, sta esplorando anche licenze locali per il branding, mantenendo un forte legame con la cultura globale. La notizia è riportata da storyboard18.com. Raffaello sarà disponibile in due formati, con un'importazione dalla Polonia, e si prevede un forte interesse durante la stagione festiva, in particolare per il gifting.