India: Festival culinario celebra la cucina lombarda a Bengaluru

4 Luglio 2024_ Courtyard & Fairfield by Marriott Bengaluru Outer Ring Road invita a un viaggio gastronomico attraverso le cucine della Lombardia. Questo festival culinario di sei giorni offre ai partecipanti l'opportunità di assaporare i sapori autentici della cucina italiana presso La Cucina Lombarda. Il menu, curato dallo chef esecutivo Vijay Bhandari e dal suo team, include piatti tradizionali come Polenta, Lamb Milanese, Tortellini D'Zucca e Risotto Ala Certosina, oltre a dolci come Torta Bertolina e Torta Elvezia. L'evento si svolge al BG's Poolside Bar and Grill, dove gli ospiti possono immergersi nell'atmosfera lombarda gustando anche spritzers e sangria. Lo riporta hospibuz.com. Il festival si terrà dall'8 al 13 luglio, con prezzi a partire da 1000 INR più tasse per ogni piatto.