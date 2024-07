India: Festival del Cinema Italiano a New Delhi

30 Giugno 2024_ Il Centro Culturale dell'Ambasciata Italiana a New Delhi ospita il 'Fare Cinema: Italian Summer Film Festival' fino al 2 luglio. Il festival, parte dell'iniziativa 'Fare Cinema', ha inaugurato con la proiezione di quattro cortometraggi e un discorso di benvenuto di Leonilde Callocchia, Vice Direttore del Centro Culturale. La rassegna presenta dieci cortometraggi curati dal Centro Nazionale del Cortometraggio di Torino, tra cui 'Impure' e 'Il Panda Minore'. Inoltre, vengono proiettati due lungometraggi del Festival del Cinema di Roma 2023: 'Palazzina LAF' di Michele Riondino e 'Cento Domeniche' di Antonio Albanese. Lo riporta timesofindia.indiatimes.com. Il festival segna l'inizio di una stagione entusiasmante per il cinema italiano a New Delhi, con una retrospettiva su Marcello Mastroianni prevista per l'autunno.