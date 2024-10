India: Forti piogge allagano Bangalore causando disagi e danni

06 Ottobre 2024_ Nella notte scorsa, forti piogge hanno colpito Bangalore, in India, causando allagamenti in diverse aree della città. Gli alberi e i...

06 Ottobre 2024_ Nella notte scorsa, forti piogge hanno colpito Bangalore, in India, causando allagamenti in diverse aree della città. Gli alberi e i pali della luce sono stati abbattuti, mentre le strade principali sono diventate impraticabili a causa dell'acqua. Le autorità meteorologiche hanno registrato 37 millimetri di pioggia, creando disagi significativi alla vita quotidiana dei residenti. Le operazioni di soccorso sono state avviate per assistere le persone colpite, con l'intervento di squadre di emergenza. La notizia è stata riportata da Vartha Bharathi. Bangalore, nota anche come Silicon Valley dell'India, è un importante centro tecnologico e commerciale del paese.