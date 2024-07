India: Forti piogge causano allagamenti e vittime in diverse regioni

25 Luglio 2024_ Le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi in varie parti dell'India, con almeno quattro morti segnalati a Pune e gravi interruzioni dei servizi ferroviari a Mumbai. Il Dipartimento Meteorologico Indiano ha emesso avvisi di allerta rossa per Mumbai e i distretti circostanti, mentre in Himachal Pradesh si sono registrati nove decessi a causa di una frana. Le autorità stanno coordinando operazioni di soccorso e evacuazione in risposta alla crisi, con l'intervento di forze di emergenza e servizi di salute pubblica. La notizia è riportata da The Asian Age. Le piogge monsoniche, che hanno colpito l'India dal 27 giugno, hanno causato danni ingenti, con perdite stimate in miliardi di rupie e la necessità di evacuare migliaia di persone in diverse aree.