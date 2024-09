India: Forti piogge in Telangana causano danni e disagi

01 Settembre 2024_ Forti piogge hanno colpito diverse aree del Telangana, inclusa Hyderabad, causando la morte di una donna e la scomparsa di altre tre persone in incidenti legati alla pioggia. Il Chief Minister A Revanth Reddy ha convocato un incontro d'emergenza con funzionari e membri eletti per affrontare la situazione critica. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il network ferroviario del Sud Centrale ha cancellato 99 treni, mentre altri sono stati parzialmente cancellati o deviati. La fonte di queste informazioni è thehindu.com. Le autorità hanno anche inviato squadre di soccorso per assistere le persone intrappolate in diverse località del distretto di Khammam.