India: Forti piogge in Telangana causano morti ed evacuazioni

21 Agosto 2024_ Almeno sette persone sono morte e migliaia sono state costrette ad evacuare a causa di forti piogge che hanno colpito diversi distretti del Telangana. Le incessanti precipitazioni hanno provocato gravi inondazioni nelle aree a bassa quota, interrompendo la vita quotidiana e causando danni ingenti alle proprietà. Il governo statale ha dichiarato un allerta massima e sta collaborando con la National Disaster Response Force (NDRF) per le operazioni di soccorso. Il Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD) ha previsto ulteriori piogge nei prossimi giorni, esortando i residenti a rimanere in casa e a prendere le necessarie precauzioni. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. Il Telangana è uno stato situato nel sud dell'India, noto per la sua cultura e storia ricca.