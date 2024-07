India: Frane devastanti in Kerala causano oltre 100 morti

30 Luglio 2024_ Almeno 106 persone sono state uccise e 128 ferite a seguito di frane massive che hanno colpito le aree collinari vicino a Meppadi, nel distretto di Wayanad, Kerala. Le frane, verificatesi durante forti piogge, hanno causato gravi danni e le operazioni di soccorso sono in corso, coinvolgendo diverse agenzie tra cui la National Disaster Response Force (NDRF) e l'Esercito indiano. Il Primo Ministro Narendra Modi ha promesso assistenza al governo statale e sono stati annunciati risarcimenti per le famiglie delle vittime. La situazione è stata descritta dal Chief Minister Pinarayi Vijayan come una catastrofe straziante, con un'intera località spazzata via, come riportato da The Hindu. Le autorità locali hanno emesso un avviso di allerta rossa per le piogge intense in diverse aree del Kerala, invitando residenti e turisti a prestare massima attenzione.