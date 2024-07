India: Gastronomia italiana protagonista a Pune e Mumbai

20 Luglio 2024_ In occasione del Wine & Cheese Day, il ristorante Toscano a Pune offre un'esperienza culinaria italiana con una vasta selezione di vini e formaggi. I visitatori possono gustare pizze e paste preparate con ingredienti di alta qualità, celebrando l'autentica cucina italiana. A Mumbai, il ristorante CinCin celebra la Lemon Festa con limoni provenienti dalla Costiera Amalfitana e da Sorrento, proponendo piatti come Insalata Tropicale e Taglierini Limone. Questi eventi sottolineano l'influenza e l'apprezzamento della cucina italiana in India. Lo riporta grazia.co.in. La partecipazione a questi eventi offre un'opportunità unica per immergersi nei sapori e nelle tradizioni italiane senza lasciare l'India.