India: Giorgia Meloni sottolinea il ruolo cruciale dell'India nella risoluzione del conflitto Russia-Ucraina

08 Settembre 2024_ La Premier italiana Giorgia Meloni ha dichiarato che l'India può svolgere un ruolo fondamentale nella risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Durante il suo intervento all'Ambrosetti Forum di Cernobbio, Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare le crisi globali. Ha sottolineato che il rispetto del diritto internazionale è essenziale per evitare l'escalation dei conflitti e per proteggere le economie. Meloni ha anche affermato che sia l'India che la Cina possono contribuire significativamente alla pace, escludendo l'idea che il conflitto possa essere risolto senza considerare le esigenze ucraine. La notizia è stata riportata da naidunia.com. Questo incontro evidenzia l'importanza delle relazioni internazionali e il potenziale dell'India come mediatore in questioni globali.