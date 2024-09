India: Giuseppe Tornatore porta il cinema italiano a Mumbai

09 Settembre 2024_ Il celebre regista premio Oscar Giuseppe Tornatore visiterà l'India per la prima volta, partecipando al festival 'Cinema Italian Style' a Mumbai dal 27 al 29 settembre 2024. L'evento, organizzato dalla Film Heritage Foundation in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Mumbai, celebrerà il patrimonio cinematografico italiano con proiezioni di classici restaurati. Tornatore presenterà il suo capolavoro 'Cinema Paradiso' e condurrà una masterclass, sottolineando l'importanza dello scambio culturale tra Italia e India. La notizia è riportata da hindi.news18.com. Questo festival rappresenta un'opportunità unica per il pubblico indiano di immergersi nella bellezza del cinema italiano e di apprezzare opere di grandi maestri come Fellini e Visconti.