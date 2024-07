India: Governo centrale nega lo status di stato speciale al Bihar

22 Luglio 2024_ Il governo centrale indiano ha rifiutato di concedere lo status di stato speciale al Bihar durante la sessione di bilancio del Parlamento. Il Rashtriya Janata Dal (RJD) ha reagito duramente, criticando il governo Modi e accusando il Janata Dal United (JDU) di ipocrisia politica. In Rajya Sabha, il deputato del RJD Manoj Jha ha annunciato che il partito combatterà per ottenere sia lo status speciale che un pacchetto speciale per il Bihar. Il governo ha giustificato la decisione citando le disposizioni esistenti e i criteri del National Development Council (NDC). Lo riporta The Free Press Journal. La richiesta del Bihar era stata precedentemente esaminata da un gruppo interministeriale che nel 2012 aveva concluso che non vi erano basi per concedere lo status speciale.