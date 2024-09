India: Governo del Telangana mobilita fondi per annullare i prestiti agricoli

27 Settembre 2024_ Il governo del Telangana ha avviato misure per raccogliere 9.000 crore di rupie per annullare i prestiti agricoli di 5,54 lakh di...

27 Settembre 2024_ Il governo del Telangana ha avviato misure per raccogliere 9.000 crore di rupie per annullare i prestiti agricoli di 5,54 lakh di agricoltori esclusi dalle fasi precedenti del programma. Il Chief Minister A. Revanth Reddy ha ordinato al dipartimento delle finanze di reperire i fondi entro il festival di Dasara, con l'obiettivo di fornire questo aiuto come regalo festivo entro metà ottobre. In precedenza, il governo aveva già mobilitato 10.000 crore di rupie per le prime tre fasi del programma, beneficiando oltre 22,38 lakh di agricoltori. La fonte di questa notizia è Deccan Chronicle. Il programma mira a garantire che ogni famiglia di agricoltori possa ricevere un annullamento del prestito fino a 2 lakh di rupie, indipendentemente dal numero di membri che hanno contratto debiti.