India: Governo riorganizza il NITI Aayog con 15 nuovi ministri

17 Luglio 2024_ In una mossa significativa per rafforzare le sue capacità di formulazione delle politiche, il Governo indiano ha riorganizzato il National Institution for Transforming India (NITI) Aayog. Questa riorganizzazione include 15 ministri dell'Unione e alleati di rilievo dell'Alleanza Democratica Nazionale (NDA), segnando un cambiamento strategico nel quadro di pianificazione e sviluppo del paese. L'inclusione di ministri provenienti da vari portafogli garantisce una vasta gamma di competenze e prospettive. Questo approccio completo mira a affrontare in modo più efficace le sfide nazionali multifaccettate. Lo riporta Vartha Bharati. Il NITI Aayog è un think tank del governo indiano, istituito per promuovere lo sviluppo sostenibile e la cooperazione tra stati e governo centrale.