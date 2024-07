India: Goyal parteciperà alla riunione dei ministri del commercio del G7 in Italia

13 Luglio 2024_ Il ministro del Commercio e dell'Industria indiano, Piyush Goyal, parteciperà alla riunione dei ministri del commercio del G7 che si terrà a Reggio Calabria, Italia, dal 16 al 17 luglio. Durante l'evento, Goyal terrà incontri bilaterali con i ministri del commercio dei paesi del G7 e di altre nazioni partecipanti, per rafforzare le partnership commerciali e di investimento globali dell'India. La visita è significativa anche perché l'India sta negoziando un accordo di libero scambio con il Regno Unito e l'Unione Europea. Prima di recarsi in Italia, Goyal sarà in Svizzera per incontri d'affari e ufficiali con le controparti svizzere. Lo riporta dailyexcelsior.com. La partecipazione di Goyal alla riunione del G7 in Italia sottolinea l'importanza delle relazioni commerciali tra India e le principali economie mondiali.