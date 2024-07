India: Hemant Soren giura nuovamente come Chief Minister del Jharkhand

4 Luglio 2024_ Hemant Soren ha prestato giuramento come Chief Minister del Jharkhand per la seconda volta. Mercoledì, Soren aveva incontrato il...

4 Luglio 2024_ Hemant Soren ha prestato giuramento come Chief Minister del Jharkhand per la seconda volta. Mercoledì, Soren aveva incontrato il governatore dello stato per presentare la sua richiesta di formare il governo. La cerimonia di giuramento si è tenuta oggi, giovedì, presso il Raj Bhavan, la residenza ufficiale del governatore. Soren torna al potere dopo essere stato rilasciato dalla prigione. Lo riporta il sito di notizie Sanmarg. Hemant Soren è un politico indiano e leader del partito Jharkhand Mukti Morcha (JMM).