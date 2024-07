India: Hemant Soren incontra Sonia Gandhi e Sunita Kejriwal

13 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Jharkhand, Hemant Soren, e sua moglie Kalpana Soren hanno incontrato separatamente la leader del Congresso Sonia Gandhi e Sunita Kejriwal, moglie del Primo Ministro di Delhi incarcerato, Arvind Kejriwal. Soren ha descritto l'incontro con Sonia Gandhi come una visita di cortesia, negando discussioni sulle prossime elezioni dell'Assemblea del Jharkhand. Kalpana Soren e Sunita Kejriwal hanno partecipato alla campagna elettorale in rappresentanza dei loro mariti incarcerati. Durante l'incontro era presente anche Sanjay Singh, membro del Rajya Sabha per il partito Aam Aadmi (AAP). The Asian Age riporta che l'AAP ha pubblicato un video dell'incontro sui social media, sottolineando l'unità contro la dittatura. L'incontro si è svolto presso la residenza ufficiale del Primo Ministro di Delhi.