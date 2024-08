India: Hindenburg accusa la presidente di SEBI di conflitto d'interessi nella questione Adani

11 Agosto 2024_ Hindenburg Research ha lanciato gravi accuse contro Madhabi Puri Buch, presidente della Securities and Exchange Board of India (SEBI), sostenendo che lei e suo marito avrebbero avuto interessi in fondi offshore legati allo scandalo Adani. Secondo il rapporto, Buch potrebbe aver beneficiato personalmente da dichiarazioni fatte in qualità di regolatore del mercato azionario indiano, senza rivelare il suo reddito da consulenze. Hindenburg ha anche messo in dubbio l'imparzialità di SEBI nell'indagine sulle irregolarità del gruppo Adani, suggerendo che la mancanza di azioni regolatorie sia sospetta. La fonte di queste informazioni è The Hindu. Le accuse di Hindenburg si inseriscono in un contesto di crescente scrutinio sulle pratiche di governance aziendale in India, in particolare riguardo al potere e all'influenza di figure come Gautam Adani, noto imprenditore indiano e vicino al governo.