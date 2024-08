India: Hyderabad punta a diventare leader nell'AI e nelle tecnologie disruptive

31 Agosto 2024_ Il governo di Telangana, guidato dal ministro K.T. Rama Rao, sta lavorando per posizionare Hyderabad come un hub per l'intelligenza...

31 Agosto 2024_ Il governo di Telangana, guidato dal ministro K.T. Rama Rao, sta lavorando per posizionare Hyderabad come un hub per l'intelligenza artificiale e le tecnologie disruptive. Nonostante il gap con Bengaluru, il governo mira a attrarre investimenti e startup nel settore dell'AI, sottolineando l'importanza di un ecosistema tecnologico sviluppato negli ultimi trent'anni. Durante recenti visite negli Stati Uniti, i funzionari hanno ricevuto un forte interesse da parte degli investitori per le opportunità in Hyderabad. La fonte di queste informazioni è newindianexpress.com. Il governo sta anche affrontando critiche politiche riguardo agli investimenti e sta implementando nuove politiche industriali per sostenere la crescita economica e l'occupazione nella regione.