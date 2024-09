India: I contadini protestano contro la National Highway Authority per i danni alle loro terre

05 Settembre 2024_ I contadini di Malout, in India, hanno espresso il loro malcontento nei confronti della National Highway Authority of India (NHAI) per i danni causati dai lavori di costruzione di un bypass. Gli agricoltori lamentano che le loro terre sono state compromesse e che non ricevono alcun risarcimento per i danni subiti, inclusi i tubi di irrigazione sepolti sotto le nuove strutture. Durante la protesta, i contadini hanno sottolineato l'assenza di funzionari governativi che ascoltino le loro preoccupazioni, evidenziando un disinteresse che si manifesta solo durante le elezioni. La notizia è riportata da news18.com. La NHAI è l'ente responsabile della costruzione e manutenzione delle autostrade nazionali in India, e le proteste dei contadini mettono in luce le tensioni tra sviluppo infrastrutturale e diritti agricoli.