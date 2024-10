India: I Gandhi attaccano il governo BJP in vista delle elezioni in Haryana

1 ottobre 2024_ I leader del Congresso Rahul Gandhi e Priyanka Gandhi Vadra hanno tenuto comizi in Haryana, criticando il governo BJP per l'aumento...

1 ottobre 2024_ I leader del Congresso Rahul Gandhi e Priyanka Gandhi Vadra hanno tenuto comizi in Haryana, criticando il governo BJP per l'aumento della disoccupazione. Durante i loro interventi, hanno accusato il Primo Ministro Narendra Modi di favorire gli industriali e di non ascoltare le esigenze dei cittadini. Rahul Gandhi ha promesso che il Congresso porterà cambiamenti significativi se eletto, mentre Priyanka ha sottolineato l'importanza di un voto consapevole. Entrambi i leader hanno cercato di presentare un fronte unito contro le critiche interne al partito. La notizia è riportata da The Asian Age. Le elezioni per l'Assemblea di Haryana si terranno il 5 ottobre 2024.