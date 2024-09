India: I junior doctor di Kolkata sospendono la protesta dopo 41 giorni di mobilitazione

20 Settembre 2024_ I junior doctor di Kolkata hanno annunciato la sospensione della loro protesta, durata 41 giorni, dopo un incontro con il segretario principale Manoj Pant. La decisione è stata presa durante una riunione della loro assemblea generale, in seguito alla morte di una collega avvenuta il 9 agosto, che aveva scatenato le manifestazioni. Nonostante la sospensione della protesta, i medici hanno dichiarato che continueranno a lottare per la giustizia e per migliorare le condizioni di sicurezza negli ospedali. La notizia è riportata da Sanmarg. I junior doctor inizieranno a fornire assistenza nelle aree colpite da inondazioni e parteciperanno ai servizi di emergenza a partire da sabato.