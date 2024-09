India: I leader del Quad discutono dell'iniziativa 'Cancer Moonshot' per combattere il cancro cervicale

22 Settembre 2024_ I leader del Quad, tra cui il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro indiano Narendra Modi, si sono riuniti a Wilmington per discutere dell'iniziativa 'Cancer Moonshot', mirata a combattere il cancro cervicale. Durante l'incontro, Biden ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i partner del Quad nell'Indo-Pacifico per affrontare questa malattia. Modi ha partecipato attivamente al summit, evidenziando l'urgenza di affrontare il cancro cervicale, che colpisce gravemente le donne nella regione. Al termine del vertice, i leader hanno emesso la 'Wilmington Declaration', ribadendo il loro impegno per un Indo-Pacifico libero e aperto. La notizia è stata riportata da The Asian Age. Il prossimo incontro del Quad si terrà in India nel 2025, con un focus su conferenze regionali sui porti e i trasporti.