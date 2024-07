India: I mercati azionari raggiungono nuovi massimi grazie ai titoli IT e bancari

27 Luglio 2024_ I principali indici di borsa indiani hanno superato le aspettative, raggiungendo nuovi massimi venerdì, sostenuti dai guadagni nei settori IT, bancario e automobilistico. Il Sensex ha guadagnato 502,01 punti, chiudendo a 66.060,90, mentre il Nifty 50 è aumentato di 150,75 punti, attestandosi a 19.564,50. Anche il mercato più ampio ha partecipato al rally, con gli indici BSE MidCap e SmallCap in crescita rispettivamente dello 0,85% e dello 0,92%. Tra i titoli del Sensex, Infosys, HDFC Bank e ICICI Bank hanno registrato i maggiori guadagni, mentre Reliance Industries, Tata Steel e NTPC sono stati i principali perdenti. La notizia è riportata da The Hindu Business Line. Il volume totale degli scambi sulla BSE ha raggiunto ₹4.567,89 crore, mentre la NSE ha registrato un fatturato di ₹6.789,45 crore.