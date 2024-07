India: I Moidams dell'Assam entrano nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

26 Luglio 2024_ I Moidams, antiche tombe della dinastia Ahom in Assam, sono stati recentemente inclusi nella lista del Patrimonio Mondiale...

26 Luglio 2024_ I Moidams, antiche tombe della dinastia Ahom in Assam, sono stati recentemente inclusi nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, diventando il primo sito culturale del nord-est indiano a ricevere questo riconoscimento. La decisione è stata presa durante la 46ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale a Nuova Delhi. Il Primo Ministro Narendra Modi ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando l'importanza culturale dei Moidams e la loro connessione con la storia della dinastia Ahom, che ha governato Assam per circa 600 anni. La fonte di questa informazione è Hindustan Times. I Moidams, noti anche come le