India: IGNYTE, il marchio di caschi indiano, si prepara per EICMA 2024 a Milano

19 Ottobre 2024_ IGNYTE, il marchio di caschi indiano, parteciperà al prestigioso salone motociclistico EICMA 2024 a Milano, Italia, presentando la sua nuova gamma di caschi e accessori per motociclisti. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per IGNYTE di affermarsi nel mercato internazionale e dimostrare che i marchi indiani possono competere a livello globale. I caschi IGNYTE, caratterizzati da un design italiano e certificazioni di sicurezza internazionali, sono progettati per i motociclisti che non vogliono compromettere né stile né sicurezza. La partecipazione di IGNYTE a EICMA sottolinea la qualità della produzione indiana e il suo potenziale di sfida ai leader globali del settore. La notizia è stata riportata da obnews.co, evidenziando il crescente riconoscimento dei prodotti indiani nel mercato internazionale.