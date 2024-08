India: Il bilancio dell'Unione 2024-25 punta su crescita e cooperazione federale

31 Luglio 2024_ Il Ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman ha presentato il bilancio dell'Unione 2024-25, sottolineando un equilibrio tra crescita, occupazione e investimenti. Durante il dibattito al Rajya Sabha, ha respinto le accuse di riduzione dei fondi per l'agricoltura e ha annunciato un'allocazione di 1.48 lakh crore di rupie per istruzione e occupazione. Inoltre, ha evidenziato un aumento del 17% nella spesa in conto capitale, raggiungendo 11 lakh 11 mila crore di rupie, il massimo storico. La notizia è stata riportata da The Asian Age. Il Ministro ha anche discusso della riforma fiscale e dell'importanza della cooperazione tra i vari livelli di governo, in linea con il motto del governo indiano 'sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayaas', che significa 'insieme, per lo sviluppo, con fiducia e sforzo comune'.