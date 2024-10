India: Il BJP si prepara per le elezioni suppletive in Uttar Pradesh e Rajasthan

13 Ottobre 2024_ I leader del BJP, tra cui il presidente nazionale J.P. Nadda e il ministro dell'Interno Amit Shah, hanno tenuto incontri per finalizzare i candidati per le prossime elezioni suppletive in Uttar Pradesh e Rajasthan. In Uttar Pradesh, dieci seggi dell'Assemblea saranno contesi, mentre in Rajasthan sette seggi sono in palio, a seguito dell'elezione di alcuni attuali MLAs al Lok Sabha. Le discussioni hanno incluso strategie di condivisione dei seggi con gli alleati, come il RJD e il Nishad Party. Il BJP prevede di annunciare presto la lista finale dei candidati per rafforzare la propria posizione. La notizia è riportata da The Asian Age. Le elezioni suppletive sono cruciali per il BJP, che cerca di mantenere il controllo in stati chiave come Uttar Pradesh, dove il Chief Minister è Yogi Adityanath.