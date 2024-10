India: Il blocco INDIA si prepara per le elezioni assembleari in Jharkhand

19 Ottobre 2024_ Il Chief Minister del Jharkhand, Hemant Soren, ha annunciato che il blocco INDIA parteciperà insieme alle prossime elezioni assembleari, con il Congresso e il JMM che presenteranno candidati in 70 dei 81 seggi. Le trattative per la condivisione dei seggi sono in corso con i partner alleati, il RJD e i partiti di sinistra, per gli 11 seggi rimanenti. Le elezioni si svolgeranno in due fasi il 13 e il 20 novembre, con lo spoglio previsto per il 23 novembre. Soren ha confermato che il blocco INDIA ha deciso di unirsi per queste elezioni durante un incontro con i partner alleati. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. Il Jharkhand è uno stato dell'India orientale, noto per le sue risorse minerarie e la sua diversità culturale.