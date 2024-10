India: Il Centro Studi Italia offre nuove opportunità educative per studenti indiani

22 Ottobre 2024_ Il Centro Studi Italia sta rivoluzionando il settore educativo in India, fornendo un'alternativa per gli aspiranti ingegneri e manager che desiderano studiare in università italiane di alto livello. Sotto la guida di Kumar Satyam, Ambasciatore degli Studenti Internazionali per UNIBO Italia, il centro offre supporto personalizzato per l'ammissione e borse di studio, rendendo l'istruzione all'estero accessibile. Questa iniziativa è particolarmente significativa per coloro che non sono riusciti a superare esami di ammissione come il JEE o il CAT, permettendo loro di perseguire un'istruzione di qualità senza oneri finanziari. La notizia è riportata da ahmedabadmirror.com. Il Centro Studi Italia si impegna a garantire che ogni studente possa realizzare i propri sogni educativi, aprendo porte a opportunità globali senza precedenti.