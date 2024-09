India: Il Chief Minister del Maharashtra partecipa alla campagna 'Swachhata hi Seva' a Mumbai

19 Settembre 2024_ Il Chief Minister del Maharashtra, Eknath Shinde, ha partecipato alla campagna 'Swachhata hi Seva' a Girgaon Chowpatty, Mumbai, per promuovere la pulizia e la sanità pubblica. Durante l'evento, Shinde ha raccolto rifiuti insieme ad altri membri del suo partito, sottolineando l'importanza della pulizia nella vita quotidiana dei cittadini. Ha elogiato l'iniziativa di pulizia lanciata dal Primo Ministro Modi nel 2014, evidenziando il suo successo a livello nazionale. La campagna, che celebra il decimo anniversario della Swachh Bharat Mission, continuerà fino al 2 ottobre 2024. La notizia è riportata da Pragativadi. La campagna 'Swachhata hi Seva' è un'iniziativa del governo indiano che incoraggia la partecipazione dei cittadini per mantenere un ambiente pulito e sano.