India: Il Chief Minister del Telangana promuove la comunità Kshatriya per lo sviluppo di Hyderabad

18 Agosto 2024_ Il Chief Minister del Telangana, Revanth Reddy, ha sottolineato il ruolo significativo della comunità Kshatriya nello sviluppo di Hyderabad durante l'evento 'Abhinandana Sabha'. Reddy ha assicurato opportunità politiche per i membri della comunità e ha invitato a investire nella Future City, promettendo supporto governativo per la costruzione del Kshatriya Bhavan. Ha anche elogiato personalità di spicco della comunità, come l'attore Krishnamraju e la star Prabhas, evidenziando il loro contributo al settore cinematografico. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. L'evento ha avuto luogo a Hyderabad, capitale del Telangana, uno stato del sud dell'India, noto per la sua ricca storia culturale e il suo sviluppo urbano.