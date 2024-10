India: Il ciclone Dana devasta Odisha e Bengal, ma nessuna vittima in Odisha

26 Ottobre 2024_ Il ciclone Dana ha colpito le coste orientali dell'India, causando danni significativi in Odisha e Bengal, con alberi e pali elettrici abbattuti. Mentre Odisha ha riportato il successo della sua 'missione zero vittime', il Bengal ha confermato due decessi legati alla tempesta. Le autorità hanno avviato operazioni di soccorso e riabilitazione nelle aree colpite, mentre i trasporti sono stati rapidamente ripristinati. Il Ministro delle Entrate dell'Odisha, Suresh Pujari, ha annunciato che la valutazione dei danni inizierà sabato e sarà completata entro sette giorni, con circa 600.000 persone evacuate in sicurezza. La notizia è stata riportata da Deccan Chronicle. Il ciclone ha causato anche danni alle coltivazioni di riso, con campi allagati e preoccupazioni per le perdite agricole.