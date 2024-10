India: Il CM del Karnataka Siddaramaiah coinvolto in uno scandalo di riciclaggio di denaro

1 ottobre 2024_ Il Chief Minister del Karnataka, Siddaramaiah, è stato accusato dalla Enforcement Directorate (ED) in un caso di riciclaggio di denaro legato a un controverso scandalo fondiario MUDA. Insieme a lui, anche sua moglie Parvathi e altre persone sono state coinvolte, in seguito a un FIR presentato dal Lokayukta del Karnataka. Parvathi ha annunciato la restituzione di 14 terreni controversi all'Autorità di Sviluppo Urbano di Mysuru (MUDA) dopo l'azione dell'ED. Siddaramaiah ha dichiarato di essere vittima di un attacco politico e ha affermato che non si dimetterà, sostenendo di non aver commesso alcun illecito. La notizia è stata riportata da The Asian Age. L'Autorità di Sviluppo Urbano di Mysuru è responsabile della pianificazione e dello sviluppo urbano nella città di Mysuru, nota per il suo patrimonio culturale e architettonico.