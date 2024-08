07 Agosto 2024_ La quarta edizione del Colloquio Rurale dell'India, tenutasi all'Indira Gandhi Pratishthan di Lucknow, ha evidenziato la necessità di migliorare l'inclusività nelle catene di valore agricole per ridurre la dipendenza dei contadini da fattori esterni. L'evento, organizzato da Transform Rural India (TRI), ha visto esperti e politici discutere l'importanza di diversificare la forza lavoro e migliorare i servizi sanitari nelle aree rurali. Il Vice Primo Ministro Brajesh Pathak ha sottolineato l'impegno del governo per rafforzare le infrastrutture sanitarie pubbliche e coinvolgere le comunità. La fonte di queste informazioni è il sito di notizie ପ୍ରଗତିବାଦୀ. Il Colloquio Rurale si svolge dal 1° all'8 agosto e mira a ispirare un rinascimento rurale in India, affrontando temi cruciali come la sostenibilità e l'inclusione di genere.