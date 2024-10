India: Il Congresso accusa il BJP di attacco politico contro il CM del Karnataka

02 Ottobre 2024_ Il Congresso ha accusato il BJP di utilizzare la Enforcement Directorate per colpire il Chief Minister del Karnataka, Siddaramaiah, in un caso di riciclaggio di denaro legato agli allotment di terreni MUDA. Secondo il Congresso, questa manovra rappresenta un tentativo di destabilizzare un governo eletto e intimidire i leader dell'opposizione. Il portavoce del Congresso, Jairam Ramesh, ha descritto le azioni dell'ED come politicamente motivate, sostenendo che il BJP mira a instaurare un regime di 'una nazione, una elezione, un partito'. Ramesh ha affermato che Siddaramaiah accoglie l'indagine, ma il Congresso la considera una chiara vendetta politica. La notizia è riportata da The Asian Age. Il MUDA, acronimo di Mysore Urban Development Authority, è un ente governativo responsabile dello sviluppo urbano nella regione di Mysore, Karnataka.