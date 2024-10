India: Il Congresso chiede indagini su irregolarità nelle macchine per il voto in Haryana

10 Ottobre 2024_ Il Congresso indiano ha richiesto un'indagine approfondita sulle presunte irregolarità riscontrate in alcune macchine per il voto...

10 Ottobre 2024_ Il Congresso indiano ha richiesto un'indagine approfondita sulle presunte irregolarità riscontrate in alcune macchine per il voto elettronico (EVM) durante il conteggio dei voti per le elezioni dell'assemblea dell'Haryana. I leader del Congresso hanno presentato un memorandum all'Autorità Elettorale, evidenziando almeno 20 reclami, tra cui sette scritti, riguardanti EVM che funzionavano a capacità di batteria anomala. L'ex primo ministro Bhupinder Singh Hooda ha sollevato dubbi sul conteggio dei voti, sottolineando che i risultati sono stati sorprendenti e contraddittori rispetto alle aspettative del partito. La fonte di queste informazioni è The Free Press Journal. Il Congresso prevede di presentare ulteriori reclami nei prossimi giorni, mentre il BJP ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva in Haryana, mantenendo il potere nonostante le previsioni di un ritorno del Congresso.