India: Il Congresso si oppone alla NEP 2020 e promette di rivederla

13 Settembre 2024_ Il partito del Congresso indiano ha annunciato che intende rivedere la New Education Policy (NEP) 2020 e continuerà a opporsi a politiche che indeboliscono il sistema educativo pubblico del paese. Il leader del Congresso, Rahul Gandhi, ha risposto a una lettera dell'All India Save Education Committee (AISEC), un'associazione di educatori e studenti, che chiede l'abrogazione della NEP. L'AISEC critica la NEP per essere considerata anti-povera, non inclusiva e per promuovere la privatizzazione dell'istruzione. Gandhi ha confermato che il manifesto del Congresso per le elezioni Lok Sabha del 2024 prevede di consultare i governi statali per modificare la NEP. La fonte di questa notizia è Vartha Bharati. L'AISEC sostiene che la NEP 2020 potrebbe creare una divisione tra classi sociali in India, favorendo solo chi può permettersi un'istruzione costosa.