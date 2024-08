India: Il Governatore del Karnataka autorizza la prosecuzione contro il Chief Minister Siddaramaiah per il presunto scandalo MUDA

17 Agosto 2024_ Il Governatore del Karnataka, Thawar Chand Gehlot, ha dato il via libera per perseguire il Chief Minister Siddaramaiah in relazione a...

17 Agosto 2024_ Il Governatore del Karnataka, Thawar Chand Gehlot, ha dato il via libera per perseguire il Chief Minister Siddaramaiah in relazione a un presunto scandalo di assegnazione di terreni da parte dell'Autorità di Sviluppo Urbano di Mysore (MUDA). La decisione del Governatore è necessaria per procedere legalmente contro un Chief Minister. Siddaramaiah, il quale è accusato di irregolarità legate alla moglie Parvathi, intende contestare la decisione in tribunale. Le accuse hanno sollevato una significativa controversia politica in Karnataka, con Siddaramaiah che nega ogni addebito e afferma di aver seguito tutte le procedure legali. La notizia è riportata da The Asian Age. Il caso ha attirato l'attenzione dei media e della popolazione, evidenziando le tensioni politiche in corso nello stato.