India: Il governo annuncia misure per stimolare la crescita economica nelle aree rurali

23 Luglio 2024_ Il Ministro delle Finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ha presentato oggi una serie di misure per stimolare la crescita economica...

23 Luglio 2024_ Il Ministro delle Finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ha presentato oggi una serie di misure per stimolare la crescita economica nelle aree rurali e fornire supporto alle famiglie a basso e medio reddito. Il suo discorso di bilancio include programmi per la creazione di posti di lavoro, opportunità di formazione per i giovani e agevolazioni fiscali, mirati a incrementare il consumo e la crescita economica. Queste misure arrivano dopo un periodo prolungato di consumi deboli che ha colpito vari settori. Secondo Deccan Chronicle, gli esperti ritengono che queste iniziative possano migliorare l'occupazione e stimolare la domanda di beni di consumo. Il bilancio si allinea con la visione di un'India inclusiva e resiliente, con un focus particolare sullo sviluppo rurale e urbano.