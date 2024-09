India: Il governo assicura la protezione dell'economia e l'efficienza operativa

21 Settembre 2024_ Il governo indiano ha dichiarato il suo impegno a proteggere l'economia nazionale e a garantire l'efficienza operativa in tutti i settori. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di misure strategiche per sostenere la crescita economica e affrontare le sfide attuali. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di un approccio proattivo per stimolare gli investimenti e migliorare le infrastrutture. Queste dichiarazioni arrivano in un momento cruciale per l'India, che cerca di rafforzare la sua posizione economica a livello globale. La notizia è stata riportata da Pragativadi. Il governo indiano sta lavorando per implementare politiche che favoriscano la stabilità economica e la competitività nel mercato internazionale.