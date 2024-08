India: Il governo celebra il decimo anniversario del Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

28 Agosto 2024_ Il governo indiano celebra il decimo anniversario del Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), un'iniziativa di inclusione finanziaria lanciata il 28 agosto 2014. La PMJDY ha contribuito ad aumentare il numero di adulti con un conto bancario formale, passando dal 50% nel 2011 a oltre l'80% oggi. Il governo prevede di aprire oltre 3 crore di nuovi conti nell'anno finanziario 2024-25, continuando a promuovere l'accesso ai servizi bancari per le famiglie non bancarizzate. La notizia è riportata da indianexpress.com. Questa iniziativa è fondamentale per ridurre le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita delle persone a basso reddito in India.